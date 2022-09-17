Офіційної заяви про звільнення селища від Генштабу наразі не надходило

Бійці Нацгвардії та 103-ї ТрО підняли український прапор над селищем Діброва Донецької області. Про це зранку у суботу, 17 вересня, повідомили низка Telegram-каналів, які поширили відповідне відео.

«Підіймаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Національна гвардія звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами», – заявив військовослужбовець на відео.

Населений пункт розташований на південь від Лиману на лівому березі Сіверського Дінця. За нього останніми днями йшли запеклі бої.

Примітно, що на карті Deepstatemap наразі це село позначене як «сіра зона».

фото Deepstatemap

Зауважимо, що наразі офіційної заяви про звільнення селища від Генштабу наразі не надходило.