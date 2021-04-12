Чотири українських військових загинули внаслідок снайперського обстрілу з насосної станції під Шумами

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у понеділок, 12 квітня, оприлюднили відео із облаштованими на насосній станції позиціями російських окупантів. Згідно із міжнародним гуманітарним правом, такі об’єкти не можна використовувати у військових цілях.

Станція розташована неподалік селища Шуми на Донеччині та контролюється проросійськими бойовиками. Вона забезпечує водою Майорськ, Горлівку, Донецьк та Маріуполь. Використання її як військового об’єкта категорично заборонене міжнародним гуманітарним правом. Попри це, на відео видно викопані навколо неї окопи.

У титрах йдеться, що саме з цієї насосної станції 26 березня російські снайпери вбили чотирьох українських військових – підполковника Сергія Коваля, старших сержантів Сергія Барнича та Максима Абрамовича та старшого солдата Сергія Гайченка. Ще двоє бійців дістали поранення.

«Розстрілювати поранених з об’єкта критичної інфраструктури, вбивати тих, хто спішить пораненим на допомогу – це, без сумніву, поза правилами. Чудово знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони почувають себе безкарними», – йдеться в повідомленні.

Військові не вказують авторів відзнятих кадрів, однак дякують за відео «невідомим патріотам».