Запуск ракети типу «Калібр» з російського військового корабля у Чорному морі

Російські військові вивели на бойове чергування в Чорне море два ракетоносці з 16 крилатими ракетами типу «Калібр». Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

У Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого флоту у кількості 17 одиниць.

Військові припускають, що ворог тим самим «натякає», що готовий помститися за «незручні складні рішення» щодо Херсонщини.

«А отже, цілком ймовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України», – попередили військові.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Українські військові продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

Додамо, 10 листопада, Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще кілька сіл на Херсонщині.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні у командуванні Повітряних сил ЗСУ припустили, що російські військові почали накопичувати ракети, аби завдати нового масованого удару по Україні.