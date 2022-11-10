У повітряних силах ЗСУ припускають, що ймовірно росіяни накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом

Російські військові почали накопичувати ракети, аби завдати нового масованого удару по Україні. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі наші теж продовжують робити свою справу», – розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, російське воєнне командування побачило, що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками не так багато. Тому, скоріш за все, російські військові намагаються наростити запаси.

«А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби», – звернув увагу Ігнат.

Він також розповів, що зараз російські заводи, для поповнення втрат крилатих ракет, працюють у три зміни.

«Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомили, що ракетні запаси росіян стрімко вичерпуються, а ракет до комплексів «Іскандер» у них залишилося лише 120.