У Східному угрупованні військ ЗСУ розповіли, що шестеро військових, які розбилися 29 серпня на двох гелікоптерах Мі-8, виконували бойове завдання в Краматорському районі. Авіакатастрофа сталася під час спроби здійснити посадку, щоб не стати цілями російського винищувача Су-35, розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Два гелікоптери Мі-8 виконували бойове завдання в Краматорському районі. Під час здійснення посадки, у зв'язку з тим, що злетів ворожий Су-35, аби не стати його цілями, вони здійснювали посадку. Що саме трапилося далі, встановлюється», – сказав він у коментарі «Громадському» в четвер, 31 серпня.

За словами Євлаша, зараз працює комісія, що має встановити, на якому моменті сталася аварія, оскільки в момент падіння поруч не було свідків. Він зазначив, що наразі розглядаються різні версії: попередньо, це могла бути помилка пілотів, або влучання ворожої ракети.

«Як тільки комісія завершить свою роботу, офіційні результати вона оголосить, і стане відома точна причина, що саме трапилось», – уточнив Євлаш.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що загинули два екіпажі. Серед них – четверо пілотів. Прес-секретар бригади Євген Ракіта уточнив, що загинули четверо пілотів і двоє борттехніків.

Напередодні стало відомо, що на Бахмутському напрямку 29 серпня під час виконання бойового завдання в авіакатастрофі загинули шестеро військових 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Тоді речник бригади повідомляв, що загинули пілоти, які мали офіцерські звання.

Наразі авіакатастрофу розслідує Державне бюро розслідувань. Відомо, що гелікоптери знищені.