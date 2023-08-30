У вівторок, 29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Це сталося під час виконання бойового завдання, повідомив 30 серпня речник бригади Євген Ракіта.

У коментарі «Суспільному» він розповів, що полеглі мали офіцерські звання. Один з них – родом із Полтавщини, решта – з інших регіонів України. Прощання з пілотами відбудеться у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Пілота із Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідки вони родом. Наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки.

«Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що два гелікоптери Мі-8 впали у Краматорському районі Донецької області. Після падіння літальні апарати повністю знищені. Обставини падіння гелікоптерів невідомі, в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України «Порушення правил польотів або підготовки до них». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років. Розслідуванням справи займається Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, 25 серпня Троє українських пілотів загинули в зіткненні навчальних літаків на Житомирщині. Загинули В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. Вони були пілотами 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр».