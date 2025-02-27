Головнокомандувач ЗСУ відпрацював у бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області

Збройним силам України вдалось сповільнити просування російської армії на більшості загрозливих ділянок Новопавлівського напрямку. Про це у четвер, 27 лютого, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ відпрацював у бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку через те, що російські війська активізували там свій наступ.

«Противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населених пункти», – розповів Сирський.

ЗСУ вжили низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, провели перегрупування військ і таким чином сповільнили просування ворога на більшості загрозливих ділянок.

«Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме - вийти на адміністративні кордони Донецької області. Втім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними», – додав головнокомандувач.

За даними Генштабу, 26 лютого на Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку 26 лютого від Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що Січеславські десантники у ході штурмових відновлювальних дій взяли під контроль населений пункт Котлине, що розташоване неподалік від Покровська у Донецькій області.