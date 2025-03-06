Збройні сили України завдали ударів по опорних пунктах російських військових у Херсонській та Курській областях. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що атаки відбулися у середу, 5 березня. Військові Повітряних сил ЗСУ завдали високоточних ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Росії, що дислокувався у тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині. Також українські бійці уразили опорний пункт у 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти ЗС Росії у селі Плєхово Курської області.

Наголошується, що атаки спрямовані на зниження військового потенціалу Збройних сил Росії для деокупації українських територій.

«Повітряні сили Збройних сил України завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей Збройних сил Росії вести агресивну війну проти українського народу», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 4 березня оператори 14-го окремого полку БпАК у взаємодії з ОСУВ «Таврія» уразили скупчення росіян на тренувальному полігоні на Херсонщині. Внаслідок атаки українські військові ліквідували близько 30 окупантів.

Крім того, 3 березня ЗСУ завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. Внаслідок атаки вдалося ліквідувати позиції росіян та близько 30 військових російської армії.