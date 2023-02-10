Українські військові влучили у аеродром в окупованому Бердянську, де базувалися російські військові. Внаслідок удару, попередньо, ліквідовані більше ста окупантів.

Як повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації, 8 лютого бійці ЗСУ нанесли удару по військовому летовищу.

«Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів. Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція», – йдеться в повідомленні.

Генштаб у свіжому зведенні повідомив , що авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та чотири удари по позиціях ЗРК

Сили ППО за добу збили три російські безпілотники, зокрема, «Орлан-10» та «Оріон». Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління ворога, п’ять районів зосередження військових, склад боєприпасів та позицію ППО росіян.