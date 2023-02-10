ЗСУ вдарили по аеродрому Бердянська і ліквідували більше ста росіян
Також постраждали склади з боєприпасами та пальним окупантів
Українські військові влучили у аеродром в окупованому Бердянську, де базувалися російські військові. Внаслідок удару, попередньо, ліквідовані більше ста окупантів.
Як повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації, 8 лютого бійці ЗСУ нанесли удару по військовому летовищу.
«Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів. Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція», – йдеться в повідомленні.
Сили ППО за добу збили три російські безпілотники, зокрема, «Орлан-10» та «Оріон». Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління ворога, п’ять районів зосередження військових, склад боєприпасів та позицію ППО росіян.