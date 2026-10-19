ЗСУ вперше евакуювали пораненого за допомогою гексакоптера

Збройні сили України вперше евакуювали пораненого військового з лінії бойового зіткнення за допомогою повітряного дрона. Крім того, український боєць, очікуючи на евакуацію, продовжував оборонятися від росіян. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомили на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Військовий 30-ї бригади, перебуваючи на позиції на неназваному напрямку, отримав поранення та потребував евакуації з лінії бойового зіткнення. Здійснити її стандартним способом – за допомогою наземного роботизованого комплексу – було неможливо через заміновану дорогу, а також велику кількість російських дронів у повітрі.

Для евакуаційної місії вирішили застосувати важкий гексакоптер – великий безпілотник із шістьма гвинтами, який зазвичай використовують для транспортування значних вантажів. Бомбер надав український виробник Gurzuf Defence, а військові 92-ї бригади модернізували БпЛА, щоб той зберігав стійкість і стабільність у повітрі. Крім того, пораненому бійцю передали інструкції та спеціальне обладнання для евакуації.

«Ми передали нашому побратиму спеціальну амуніцію, записали відеоінструкцію, як цим користуватися. Дуже тішуся, що все вдалося. Операція була гарно спланована, дуже багато людей було задіяно», – розповіли військові.

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Крім того, поранений військовий, очікуючи на евакуацію, оборонявся від росіян. Зрештою бійця успішно доправили із зони бойових дій до точки евакуації, а звідти – до медичного закладу. Наразі він перебуває на лікуванні, але його життю нічого не загрожує.

До місії залучили бійців 92-ї окремої штурмової бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, а також військовослужбовців 10-го армійського корпусу та 14-ї окремої механізованої бригади.

«Надзвичайно складна операція, але результативна. Це історична подія, це наступний етап евакуацій поранених, до якого ми всі прийдемо. Тепер починається серйозна системна робота, щоб такі місії відбувалися постійно», – зазначив програміст роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр із позивним «Напалм».

Нагадаємо, 16 жовтня інформаційне агентство Associated Press повідомляло, що ЗСУ тестують повітряний медичний дрон StarGate, який планують застосовувати для евакуацій з фронту.