Для евакуації у БпЛА передбачений спеціальний відсік із медичними ношами

Українська компанія SkyFall розробила повітряний медичний дрон StarGate, призначений для евакуації поранених військових безпосередньо з поля бою. Цього тижня апарат передали одній із бойових бригад для випробувань на передовій. Прто це у п'ятницю, 16 жовтня, повідомили журналісти Associated Press.

Назву StarGate безпілотник отримав на честь однойменної науково-фантастичної франшизи, у якій портали з'єднують віддалені світи. За даними SkyFall, апарат здатний перевозити вантаж масою до 150 кг. Це дозволяє транспортувати пораненого військового разом із бронежилетом та іншим бойовим спорядженням. Для евакуації передбачений спеціальний відсік із медичними ношами.

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Дальність польоту в один бік становить 15 км. Крейсерська швидкість дрона сягає 65 км/год, а максимальна – 105 км/год. За інформацією розробника, підготувати безпілотник до запуску можна приблизно за 10 хв. Такі характеристики потенційно дають змогу швидше діставатися до поранених, які перебувають на значній відстані від українських позицій або в районах, куди складно направити наземний транспорт.

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StarGate оснащений двома каналами зв'язку – супутниковою системою Starlink і розробленою компанією технологією L-Link. Також у ньому передбачені функції на основі штучного інтелекту, які мають допомагати керувати апаратом за відсутності супутникової навігації. За словами представника SkyFall, безпілотник залишається під керуванням оператора, однак може діяти в умовах втрати GPS-сигналу, його підміни або радіоелектронного придушення. Якщо зв'язок повністю зникне, дрон, за твердженням розробника, здатний самостійно прокласти маршрут назад у безпечну зону.

Апарат також пристосований до роботи під час дощу та снігу. Для виконання завдань у темряві його обладнали тепловізійними камерами. Крім того, у SkyFall стверджують, що StarGate може продовжувати політ навіть після пошкодження одного з його несучих елементів – «променів».

За попередніми оцінками розробника, вартість одного комплексу становитиме щонайменше 50 тис. доларів. Остаточна ціна залежатиме від комплектації. У SkyFall планують до кінця 2026 року наростити виробництво до 1000 таких апаратів на місяць.

На фронті для евакуації поранених і доставки припасів дедалі частіше використовують наземні роботизовані платформи. Проте їхній рух ускладнюють багнюка, вирви від вибухів, зруйновані дороги, річки та мінні поля. Додатковою небезпекою залишаються російські безпілотники. Командир підрозділу 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 із позивним KVN розповів Associated Press, що наземним роботам зазвичай потрібно від двох до трьох годин, щоб дістатися до визначеної точки. Тривалість маршруту залежить від відстані, стану доріг і загрози з повітря.

За його словами, у зоні відповідальності підрозділу евакуації відбуваються регулярно, однак поранених не завжди вдається вивезти в день отримання травми. Для військових із тяжкими пораненнями тривале очікування може бути критичним.

Водночас командир наголосив, що оцінювати ефективність нової розробки поки зарано. За його словами, підрозділу потрібен щонайменше місяць практичного використання StarGate, щоб зібрати достатньо даних і визначити переваги та недоліки такого способу евакуації.

Нагадаємо, 25 квітня бійці Третього армійського корпусу евакуювали 77-річну жінку із «сірої зони» поблизу Лиману за допомогою наземного роботизованого комплексу. Пенсіонерка самостійно йшла дорогою під загрозою обстрілів територією, що перебувала під вогневим контролем російських військ.