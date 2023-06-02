Наслідки ракетного удару по порту в Бердянську, 2 червня 2023

Сили оборони України завдали масованого ракетного удару по критично важливих для російських військ об’єктах на окупованих територіях Приазов’я.

Так, у п’ятницю, 2 червня, близько 12:00 Сили оборони поцілили по морському порту Бердянська, який окупанти використовують як логістичний хаб для доставки морем боєприпасів та іншого військового майна. Галузеве видання «Мілітарний» зазначає, що, судячи з відео, яке опублікували росіяни, ракети проникли крізь системи протиповітряної оборони супротивника та досягли порту.

Після вибухів, за інформацією від місцевих жителів, до порту попрямували автомобілі швидкої допомоги, а частина російських кораблів покидає порт. Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов повідомив про те, що внаслідок удару дев’ятеро окупантів отримали поранення.

Як зазначається в публікації «Мілітарного», 28 травня з’являлись повідомлення про захід у порт Бердянська російських кораблів. На одному з відео, опублікованому в соцмережах, на причалі №10 вдалося ідентифікувати скупчення російської військової техніки, яку охороняв зенітний комплекс «Панцирь-С1».

Крім того, серія потужних вибухів пролунала у п’ятницю в районі Генічеська Херсонської області.

«Більшість ударів, завданих по російських об’єктах на окупованих територіях, перебувають за межами ураження вже звичних для ЗСУ сучасних західних систем, до прикладу HIMARS. Отже, ймовірно, українські військові використали нещодавно отримані на озброєння авіаційні крилаті ракети Storm Shadow», – зазначається в публікації.

Це не перший випадок ракетних ударів по об’єктах інфраструктури окупантів. Так, 27 травня на околицях Бердянська пролунала серія вибухів, яка супроводжувалась роботою ворожих систем ППО. Відомо, що удар здійснили по базах відпочинку в селі Новопетрівка поблизу Бердянська, де розміщувалися російські окупанти. Постраждали бази відпочинку «Хімік» та «Весна», які розташовані на узбережжі Азовського моря.

Того ж дня в окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи на території заводу «Азовкабель». На місці ударів, які пролунали близько 15-ї години, у небо піднявся стовп диму. Імовірно, були завдані удари по російських військових складах, які розмістили на території заводу.