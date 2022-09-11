У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи

У Каховці на Херсонщині після удару Збройних сил України вже декілька годин детонує склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи.

Нова Каховка салютує ЗСУ! Бавовна на промзоні, де зберігався БК. Вибухає біля години. pic.twitter.com/k6PBVi7CH5 — IrisFlo (@KonkordiyaGrey) September 11, 2022

Після нічного влучення української ракети в склад боєприпасів навіть зранку чути у мікрорайоні Світлове.

Зазначимо, що раніше оперативне командування «Південь», на півдні країни ЗСУ за добу знищили три ворожих склади з боєприпасами та чергову понтонну переправу.