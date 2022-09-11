ЗСУ завдали ударів по складу боєприпасів окупантів у Каховці
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи
У Каховці на Херсонщині після удару Збройних сил України вже декілька годин детонує склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано вибухи.
Нова Каховка салютує ЗСУ! Бавовна на промзоні, де зберігався БК. Вибухає біля години. pic.twitter.com/k6PBVi7CH5— IrisFlo (@KonkordiyaGrey) September 11, 2022
Після нічного влучення української ракети в склад боєприпасів навіть зранку чути у мікрорайоні Світлове.
#Каховка мінус склад бк орків pic.twitter.com/udf1rwiqae— + Мій Херсон (@Mij_Kherson) September 11, 2022
Зазначимо, що раніше оперативне командування «Південь», на півдні країни ЗСУ за добу знищили три ворожих склади з боєприпасами та чергову понтонну переправу.
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