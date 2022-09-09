В районі Нової Каховки українські захисники знищили понтонні переправи росіян, а також ліквідували два склади з боєприпасами в Бериславському районі. В Оперативному командуванні «Південь» розповіли, що підтверджено знищення 59 росіян, трьох реактивних систем «Ураган» і зарядної машини для них, двох самохідних гармат «Піон», гаубиці «Мста-С», трьох мінометних установок, танка Т-72 і 6 одиниць автотехніки.

«Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами – 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районах зосередження озброєння та техніки, понтонних переправах у районі Нової Каховки. Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання», – повідомили за підсумками попередньої доби в ОК «Південь».

Командування зазначило, що ворог і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій. Окупанти активно здійснюють повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. При цьому, підрозділи ЗСУ знищили 2 безпілотники.

Повідомляється, що ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Відомо, що протягом бойового дня окупанти нанесли 30 авіаційних і 1 ракетний удар по наших позиціях, а також випустили 4 ракет Р-27 по українських літаках, які наносили удари по ворогу.

Нагадаємо, що вчора у Генштабі повідомили, що ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. А ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Балаклії.