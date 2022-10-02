ЗСУ збили над Миколаївщиною пʼять іранських дронів-камікадзе
У ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе. Пʼять із семи БПЛА збили ЗСУ.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, уночі 2 жовтня росіяни атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136.
Військовослужбовцям зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування «Південь» вдалось збити п’ять із них.
Крім цього, у ніч на 2 жовтня росіяни поцілили дроном-камікадже у будівлю місцевого ліцею в Кривому Розі.
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