Українські воїни збили черговий винищувач Су-34. Це сталося увечері в середу, 18 травня, неподалік окупованого Куп’янська Харківської області.

«Щойно, під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Бо це є наше небо», – повідомив офіцер 95-ї бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

Він також опублікував радіоперехоплення збитого ворожого літака.

Таким чином, у період з 24 лютого до 18 травня російські загарбники втратили в Україні вже 203 літаки. Ще один російський літак захисники України збили 17 травня.

Водночас останнім часом кількість збитих над україною російських літаків зменшилась, адже загарбники намагаються не залітати в зону дії українських сил протиповітряної оборони.

Більшість збитих над Україною російських винищувачів – це Су-34 – радянсько-російські двомісні винищувачі, призначені для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника. Крім того, Су-34 може збивати також літаки.