На Чернігівщині Збройні сили України знищили дві батареї ворожої артилерії. У суботу, 19 березня, в оперативному командуванні «Північ» повідомили, що йдеться про ліквідацію реактивної системи залпового вогню та установок самохідних гаубиць ворога.

Дві російські артилерійські батареї повністю знищені. «Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ «Ураган» та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 «МСТА-С», – написало у Facebook командування «Північ».

Фото знищеної російської техніки українціям покажуть згодом. Додамо, «Ураган» — це реактивна система залпового вогню калібру 220 мм. Була розроблена ще в СРСР. «Ураган» несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які може запустити за 20 секунд. А 2С19 «МСТА-С» — це також ще радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця.

Нагадаємо, українські військові на світанку 18 березня знищили біля Чернігова командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи росіян та розвідувальний комплекс РЕР «Торн».