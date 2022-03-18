За останню добу російська армія зазнала великих втрат на Чернігівщині

Українські військові на світанку 18 березня знищили біля Чернігова командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи росіян та розвідувальний комплекс РЕР «Торн», який вони вчора захопили. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

«Учора ввечері, 17 березня, поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РЕР "Торн" та командно-спостережного пункту БТГр. А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування «Північ» побажали оркам "Доброго ранку", знищивши вказані об'єкти», – зазначено у повідомленні.

Також українські військові впродовж минулої доби відбили на Чернігівщині дві спроби просування військових РФ. Росіяни зазнали значних втрат як в техніці, так і серед особового складу.

«Підрозділами Збройних сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті – мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту. У районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію», – додали в ОК «Північ».

Нагадаємо, під Прилуками на Чернігівщині розбили чергову групу російських військових. Українським захисникам вдалося знищити велику кількість ворожої техніки, деякі зразки техніки бійці ЗСУ захопили цілими. Чернігівщина сильно потерпає від обстрілів росіян. Лише в обласному центрі від російської агресії загинули вже понад 200 мирних мешканців.