Також ЗСУ знешкодили три десятки окупантів, дві самохідні гармати, самохідну артустановку та мінометний комплекс

Бійці Збройних сил України знищили на півдні ще два склади з російськими боєприпасами. Відомо про знищення ворожих складів у Благодатівці та в Новопетрівці. Також, за інформацією оперативного командування «Південь», українські військові знешкодили три десятки окупантів, дві самохідні гармати, самохідну артилерійську установку, мінометний комплекс.

Станом на 14:00 понеділка, 15 серпня, відомо, що українські бійці знешкодили:

31 окупанта;

танк;

дві самохідні гармати «Піон»;

самохідну артустановку;

мінометний комплекс «Сані»;

дві одиниці автомобільної техніки.

Також, за даними командування, Росія збільшила в Чорному морі кількість ракетоносіїв. Тепер їх на 3 одиниці більше, також нарахували 24 ракети «Калібр». У командуванні наголосили, що ракетна загроза, як і мінна небезпека у прибережних водах, залишаються на високому рівні.

Зазначимо, що станом на ранок 15 серпня, за даними Генштабу, Росія вже втратила на війні в Україні близько 43750 своїх військових.