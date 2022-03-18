Група ССО України провела засідку на світанку в тилу ворога

Група Сил спеціальних операцій Збройних Сил України на світанку ліквідували російський «Тигр» із високопосадовцем 35-ї армії, а також підірвали ТМ-62 та знищили БТР-82 з десантом. Про це повідомили на офіційній сторінці Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

«Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Влучним вогнем з NLAW ліквідовано російський Тигр з високопосадовцем 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом», – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Також українські військові опублікували відео засідки «від першої особи».

Обережно, ненормативна лексика!

У відомстві не зазначили, про якого саме високопосадовця 35-ї армії йде мова.

Нагадаємо, за четвер, 17 березня, Повітряні сили Збройних сил України уразили 14 російських цілей, серед яких є як літаки, так і безпілотники і крилаті ракети.