Збройні сили України у середу, 9 листопада, завдали удару по штабу російських військових в селищі Червоний Маяк на Херсонщині. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

«З-під руїн штабу витягнули близько півсотні загиблих рашистів. Така була ситуація близько 21:00 за Київським часом», – йдеться в повідомленні.

Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули.

«Так що в окупантів є два варіанти, або чекати на друге відділення файєршоу, або якнайшвидше виконувати наказ Суровікіна на «маневр військ» – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що наразі в Генштабі цю інформацію не коментували.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби, 9 листопада, Збройні сили України знищили 740 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно 78690 своїх солдатів.