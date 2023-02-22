У Маріуполі зранку 22 лютого пролунав вибух – сталось влучання по російських боєприпасах у районі порту. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, «приліт» стався на портовому складі міста. Міська рада міста уточнила, що після чергового вибуху окупанти в Маріуполі підняли свої літаки.

За останню добу це вже не перший приліт у Маріуполі. У ніч проти 22 лютого біля аеропорту в Центральному районі міста також знищили склад боєприпасів.

Міська рада повідомляла про щонайменше 11 вибухів ввечері 21 лютого. Тоді була інформація про влучання поблизу Центрального та Кальміуського районів Маріуполя. При цьому, за інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи також лунали в окупованих Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Дебальцево та Іловайську.

До слова, окупований Маріуполь знаходиться приблизно за 80 км від лінії фронту. Боєприпаси, які отримує Україна для ракетної системи HIMARS матимуть дальність ураження до 70 кілометрів. Також ЗСУ мають ракетні комплекси «Вільха», які можуть знищувати противника на відстані 120 кілометрів.

Проте раніше стало відомо, що Велика Британія розглядає два типи далекобійних ракет, які може передати Україні. Серед них – Storm Shadow з дальністю польоту до 290 км.