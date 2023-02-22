Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це модифікація традиційних авіаційних бомб

США передадуть Україні бомби далекого радіусу дії з GPS-наведенням. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на осіб, пов’язаних із виробництвом зброї.

Видання пише, що Пентагон офіційно не оголошував, що надсилає Україні модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, лише заявивши 21 грудня, що надає «точні авіаційні боєприпаси», які включені до допомоги у розмірі 1,85 млрд доларів.

Однак двоє обізнаних людей підтвердили агентству, що йдеться про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Вони можуть вражати ціні на відстані 72 км (45 миль). Виробництво таких боєприпасів здійснює компанія Boeing.

Відзначається, що 20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму 40,5 млн доларів.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це модифікація традиційних авіаційних бомб. Його розробили, щоби покращити їх точність і розширити сферу використання. Комплект JDAM складається з блоку хвостового оперення та додаткових крилець, які розміщують по середині бомби.

Оперення дає змогу бомбі маневрувати та змінювати траєкторію руху. Є модифікація системи – JDAM-ER – з крилами такої довжини, що перетворюють бомбу на своєрідну крилату ракету.