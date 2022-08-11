ЗСУ знищили три гаубиці, два склади боєприпасів та уразили пункт управління росіян
Також знешкоджено 7 одиниць техніки та чотири десятків окупантів
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Українські військові на південному напрямку у середу, 10 серпня, знищили понад чотири десятки окупантів та російську техніку. Зокрема відомо про знищення трьох гаубиць «Мста-Б», а також 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Окрім того, авіація ЗСУ завдала влучних ударів по складах боєприпасів та пункті управління росіян.
В повідомленні ОК «Південь» розповіли, що впродовж дня на півдні українська авіація нанесла 6 ударів по ворожих цілях. Двічі штурмова авіація вдарила по опорному пункту й осередку живої сили, озброєння та техніки росіян в Бериславському районі, що на Херсонщині.
Також українські бомбардувальники атакували два склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі, що на Миколаївщині. ЗСУ своїми гелікоптерами двічі уразили опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки російсько-окупаційних військ.
«В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126-ї окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів», – повідомило Оперативне командування «Південь».
У командуванні розповіли, що на південному фронті підтверджене знищення впродовж 10 серпня:
- 41 солдата;
- три гаубиці «Мста-Б»;
- 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Остаточні результати ще дорозвідують.
Окрім того, ЗСУ збили російський безпілотник «Елерон-3», коли окупанти намагалися провести повітряну розвідку в Миколаївському районі.
Також командування розповіло, що протягом дня окупанти нанесли вісім авіаударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення. Без втрат. Зазначається, що обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована.