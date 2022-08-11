За минулу добу на півдні ЗСУ знищили три гаубиці «Мста-Б» та понад чотири десятки окупантів

Українські військові на південному напрямку у середу, 10 серпня, знищили понад чотири десятки окупантів та російську техніку. Зокрема відомо про знищення трьох гаубиць «Мста-Б», а також 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Окрім того, авіація ЗСУ завдала влучних ударів по складах боєприпасів та пункті управління росіян.

В повідомленні ОК «Південь» розповіли, що впродовж дня на півдні українська авіація нанесла 6 ударів по ворожих цілях. Двічі штурмова авіація вдарила по опорному пункту й осередку живої сили, озброєння та техніки росіян в Бериславському районі, що на Херсонщині.

Також українські бомбардувальники атакували два склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі, що на Миколаївщині. ЗСУ своїми гелікоптерами двічі уразили опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки російсько-окупаційних військ.

«В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126-ї окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів», – повідомило Оперативне командування «Південь».

У командуванні розповіли, що на південному фронті підтверджене знищення впродовж 10 серпня:

41 солдата;

три гаубиці «Мста-Б»;

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Остаточні результати ще дорозвідують.

Окрім того, ЗСУ збили російський безпілотник «Елерон-3», коли окупанти намагалися провести повітряну розвідку в Миколаївському районі.

Також командування розповіло, що протягом дня окупанти нанесли вісім авіаударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення. Без втрат. Зазначається, що обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована.