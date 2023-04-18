Росіяни ведуть безуспішні наступальні дії на кількох напрямках

Бійці Збройних сил України завадили спробі російських військ провести наступальні дії на Куп‘янському напрямку, змусивши загарбників втікати ще до досягнення ними рубежів переходу в атаку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, пише Military Media Center.

«На Куп‘янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки влучному вогню нашої артилерії підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку», – розповів він.

Як зауважив командувач, наступальні дії росіяни ведуть на кількох напрямках одночасно, на більшості – безуспішні. Попри високу активність ворожої армії, українським захисникам вдається стримувати її просування вперед і завдавати значних втрат. Зокрема, безуспішними дії ворога були також на Лиманському напрямку, а всі його спроби провести наступальні дії розбились через стійкість українських позицій.

Епіцентром бойових дій, за даними командувача, залишається Бахмутський напрямок. Там ворог зосереджує найбільші свої зусилля й не полишає мету взяти місто під контроль за будь-яку ціну. Станом на сьогодні окупанти збільшують активність своєї артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну.

«Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована», – заявив Олександр Сирський.

До слова, раніше стало відомо про те, що росіяни змушені залучати до боїв у Бахмуті десантно-штурмові підрозділи та групи спеціального призначення, щоб компенсувати втрати «вагнерівців».