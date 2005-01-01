Звільнений з полону 23-річний військовий з Борислава спростував звинувачення у зраді

Тарас Гап’як з мамою після звільнення з полону

Напередодні нового року у Бориславі на Львівщині урочисто зустріли звільненого з полону Тараса Гап’яка. 23-річного військового після оприлюдненого терористами з ним інтерв’ю звинуватили у дезертирстві і добровільному переході на сторону терористів. Звільнившись з полону, юнак спростував всі звинувачення, пояснивши, що насправді 9 місяців перебував у підвалах так званої «народної міліції ЛНР».

За інформацією Бориславської міської ради, військового з почестями зустріли вдома 30 грудня. Всі звинувачення він спростував. За словами Гап’яка, весь час у полоні він не мав жодної інформації про рідних.

«Було дуже тяжко, але я не давався. Звання з мене ніхто не зняв. Я вчора тим цікавився. Всі обвинувачення з мене знімуть. Будемо з цим розбиратись. Так мало зробитися. Не може військова частина взяти на себе відповідальність за свій «косяк». В полон я не здавався сам ніколи», - розповів Тарас під час зустрічі у рідному Бориславі.

Нагадаємо, як інформував ZAXID.NET, Тарас Гап’як потрапив у полон до незаконних збройних формувань 24 березня 2016 року. Згодом, у травні в мережі з'явилося відео, яке оприлюднили терористи, де Тарас Гап'як зізнається у добровільній здачі в полон бойовикам. На відео чоловік ламаною російською мовою розповідає, як і де служив та про те, коли потрапив до зони проведення АТО. Чоловік також під час допиту зробив низку заяв, які дискредитують українських воїнів. Тоді штаб АТО підтвердив, що військовий самовільно залишив місце служби, а також повідомив, що його позбавлено військового звання «сержант», а матеріали службового розслідування направлено до військової прокуратури.

Натомість волонтерка Діана Макарова оприлюднила свої висновки з цього приводу. Також земляки хлопця не повірили, що боєць дезертирував з лав ЗСУ, адже йому залишалося дослужити два місяці до ротації. Тоді місцеві організації Борислава підписали звернення до вищих органів державної влади з проханням провести розслідування та звільнити хлопця з полону.

Тараса звільнили з полону 27 грудня у числі 73 українських заручників, яких обміняли на 241 засудженого за списками терористів. Додамо також, що зараз 14 із 73 звільнених українських військових проходять у кримінальних провадженнях про самовільне залишення частин. Чи є в цих списках Тарас Гап'як - поки невідомо.

урочиста зустріч Тараса після звільнення з полону у рідному Бориславі (фото Бориславської міської ради)

23-річний Тарас Гап’як є уродженцем Борислава, закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Вступив у ряди Збройних Сил України у 2013 році як строковик, після чого у 2014 році перевівся на контракт та пройшов спільні навчання ЗСУ та НАТО. В зоні АТО перебував з 2014 року. Весь час воював у гарячих точках на Луганщині (Щастя, Кримське, Лутугине, Новотроїцьке, 31 блокпост на трасі «Бахмутка»).