Лев Пашко із позивним «Хорус» одразу після полону освідчився своїй дівчині Діані

Звільнений із російського полону захисник Маріуполя і військовий «Азова» Лев Пашко із позивним «Хорус» одразу після освідчився своїй дівчині Діані. Пропозицію дівчині, з якою Лев перебуває у стосунках уже три роки, він зробив у палаті госпіталю, де нині проходить лікування. Відео оприлюднила у Facebook Національна гвардія України.

Як пише «Українська правда. Життя», вперше пропозицію він зробив їй ще 30-го березня, коли боронив Маріуполь від російської навали.

«Сказав: «Ти там плануй, а я тут розберусь». Коли він лежав з пораненням на «Азовсталі», ми навіть обирали місце проведення весілля», – розповідає Діана.

А потім він зі своїми побратимами потрапив у російський полон. Дівчина зізнається, що протягом усіх чотирьох місяців із нетерпінням чекала на дзвінок зі словами «Мене обміняли» і не втрачала віри у те, що це таки станеться. Одразу після повернення з полону «Хорус» освідчився коханій вже не телефоном. Як розповідає Діана, мама Лева принесла обручку синові у лікарню. Там він, попри травму, став на коліно і попросив її руки.

«Льва перевезли в лікарню, на стаціонар. Його мама принесла обручку і він тут же вирішив зробити пропозицію. Покликав побратимів і став на одне коліно», – згадує дівчина.

Також Діана розповіла, що одружитися планують у тій же лікарні за тиждень-два, а саме весілля святкуватимуть тоді, коли Лев повністю стане на ноги.

Лев Пашко – 22-річний випускник Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Служить в «Азові» Лев із 2017-го. Указом президента України від 25 березня 2022 року Пашка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Невдовзі після відзначення першою державною нагородою «Хорусу» було присвоєно чергове військове звання «лейтенант». А 17 квітня указом президента Леву присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».