Андрій Рюмін одружений із донькою Віктора Медведчука Іриною

Виконувачем обов’язків гендиректора російської ПАТ «Россети», однієї із найбільших електромережевих компаній, став Андрій Рюмін – зять голови політради української партії «Опозиційна платформа – За життя» та нардепа Віктора Медведчука. Про це у п’ятницю, 15 січня, пише «Інтерфакс-Україна»із посиланням на прес-службу компанії.

Своєю чергою, рада директорів ПАТ «Россети» достроково припинила повноваження екс-гендиректора компанії Павла Лівінського.

40-річний Андрій Рюмін до 2011 року займав керівні посади в провідних російських промислових та інвестиційних компаніях. У 2018 році став гендиректором «Россети Лененерго». Одружений із донькою Віктора Медведчука Іриною.

ПАТ «Россети» – найбільша електромережева компанія Росії, яка об’єднує в своїй структурі магістральний електромережної комплекс, міжрегіональні та регіональні розподільчі електромережеві компанії. Росія належить 88,04% в капіталі компанії.