Оксана Марченко стала власницею компанії «НЗНП Инжиниринг» на початку осені 2020 року

Дружина Віктора Медведчука, народного депутата проросійської партії ОПЗЖ та кума Володимира Путіна, телеведуча Оксана Марченко на початку осені стала власницею будівельної компанії в Москві.

Як повідомляє проект журналістських розслідувань «Схеми», згідно із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 11 вересня російська компанія «Юг Энерго», яка належить Оксані Марченко, стала єдиною власницею компанії «НЗНП Инжиниринг».

Журналісти-розслідувачі зазначають, що компанію «НЗНП Инжиниринг» зареєстрували 1 квітня 2020 року. Компанія спеціалізується на будівництві, інженерних роботах та проектуванні.

Ця компанія із серпня 2020-го є членом «Ассоциации проектировщиков Южного округа». Південний округ – територіальне об’єднання Росії, куди входить Ростовська область.

«Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко, які задіяні у видобутку і переробці нафтопродуктів на території Російської Федерації. Зокрема: «НЗНП Трейд» – компанія, яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі, ТД «НЗНП» – компанія, яка займається продажем нафтопродуктів, «Югтранс-НЗНП» – компанія-перевізник та АО «НЗНП» (Новошахтинський завод нафтопродуктів)», – відзначили журналісти.

Зазначимо, що згідно із попереднім розслідуванням «Схем», нафтопродукти компанії «НЗНП Трейд», попри накладені на Віктора Медведчука санкції США у 2014 році, постачаються у порт Х’юстона для американської корпорації Exxonmobil.