Дружина Віктора Медведчука стала власницею російської будівельної компанії
Дружина Віктора Медведчука, народного депутата проросійської партії ОПЗЖ та кума Володимира Путіна, телеведуча Оксана Марченко на початку осені стала власницею будівельної компанії в Москві.
Як повідомляє проект журналістських розслідувань «Схеми», згідно із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 11 вересня російська компанія «Юг Энерго», яка належить Оксані Марченко, стала єдиною власницею компанії «НЗНП Инжиниринг».
Журналісти-розслідувачі зазначають, що компанію «НЗНП Инжиниринг» зареєстрували 1 квітня 2020 року. Компанія спеціалізується на будівництві, інженерних роботах та проектуванні.
Ця компанія із серпня 2020-го є членом «Ассоциации проектировщиков Южного округа». Південний округ – територіальне об’єднання Росії, куди входить Ростовська область.
«Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко, які задіяні у видобутку і переробці нафтопродуктів на території Російської Федерації. Зокрема: «НЗНП Трейд» – компанія, яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі, ТД «НЗНП» – компанія, яка займається продажем нафтопродуктів, «Югтранс-НЗНП» – компанія-перевізник та АО «НЗНП» (Новошахтинський завод нафтопродуктів)», – відзначили журналісти.
Зазначимо, що згідно із попереднім розслідуванням «Схем», нафтопродукти компанії «НЗНП Трейд», попри накладені на Віктора Медведчука санкції США у 2014 році, постачаються у порт Х’юстона для американської корпорації Exxonmobil.