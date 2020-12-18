Канатну дорогу між Росією та Китаєм зводять компанії, пов'язані з депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» Віктором Медведчуком та його соратником і депутатом від ОПЗЖ Тарасом Козаком. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Олександр Баримов – власник і директор російської компанії «ЗЕД Девелопмент», що будує канатну дорогу, також є гендиректором АО «Ньюйол». Остання компанія входить до структури «Юг Энерго» –бенефіціарною власницею цієї компанії, відповідно до декларації Медведчука, є його дружина – телеведуча Оксана Марченко.

За даними «Схем», Баримов користується однією автівкою із засновником компанії «Ренессанс» Олександром Мартиненком. Бенефіціарною власницею цієї компанії також є Оксана Марченко.

Із 2016 по 2018 роки Олександр Баримов також керував російською фірмою народного депутата Тараса Козака «Добробут Инвест». Політик вказував цю компанію як власну в деклараціях у 2015-2018 роках.

Зв'язок із родиною Медведчука простежується також через інвестора будівництва канатної дороги – групу компаній «Регіон».

Цю групу контролює російський бізнесмен Сергій Сударіков, «якого у російських ЗМІ називають близьким до очільника «Роснєфті» Ігоря Сєчіна і давнього друга президента Росії Володимира Путіна».

Брат Медведчука Сергій Медведчук брав участь у розвитку компанії «Аптечна мережа 36,6», повідомляв «Интерфакс». Акціонером цієї компанії є «Московський кредитний банк», який очолював Сударіков.

Народний депутат підтвердив журналістам, що його брат співпрацює з цими компаніями, але заперечив свій зв'язок до зведення канатної дороги та знайомство з Олександром Баримовим.

«Невже ви думаєте, що я знаю всіх сьогодні менеджерів тієї чи іншої структури, де моя сім`я чи моя дружина є бенефіціаром?» – сказав Медведчук.

Сам Баримов на звернення журналістів не відповів. А у групі «Регіон» розповіли про вигоду в будівництві канатної дороги через її пасажиропотік та майбутні податкові пільги.