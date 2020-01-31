З'явилося відео підпалу у центрі Львова автомобіля журналістки «Радіо Свобода»

Невідомий у масці зробив дві спроби підпалу авто львівської журналістки

Редакція програми «Схеми», що виходить на «Радіо Свобода», опублікувала відео умисного підпалу автомобіля Галини Терещук. Відео зняте очевидцем події із сусіднього будинку на вул. Кубійовича, де й стався інцидент. На відео чітко помітно, як чоловік у масці двічі намагається підпалити авто. Після другої спроби, коли капот автомобіля огортається вогнем, чоловік швидко втікає.

Підпал автомобіля Mitsubishi Colt, який належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам, скоїли близько опівночі на 30 січня. Сама Галина Терещук розповіла ZAXID.NET, що її чоловік вночі почув, як в авто спрацювала сигналізація, після чого визирнув у вікно і помітив, що машина горить. Відео підпалу вдалося зафіксувати мешканцям сусіднього будинку, які також розповіли, що невідомий палій їм прямо заявив, що збирається підпалити саме це авто.

Підпал авто стався близько опівночі на 30 січня (відео: «Схем»)

Сама журналістка не знає, хто це міг зробити і з якої причини. Львівська поліція розслідує цей випадок за статтею про умисне знищення або пошкодження майна журналіста, що передбачає позбавлення волі на термін від шести до п’ятнадцяти років.

Начальник Нацполіції Львівщини Василь Віконський також заявив, що над розкриттям цього підпалу працюють найкращі фахівці. Основна версія підпалу атво – професійна діяльність журналістки.

Станом на вечір п'ятниці, 31 січня, за даними «Радіо Свобода», львівським поліцейським не вдалося встановити особу палію.