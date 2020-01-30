Журналістці «Радіо Свобода» Галині Терещук спалили автомобіль у Львові

Галина Терещук не виключає, що підпал може бути пов'язаний із журналістською діяльністю

Львівській кореспондентці української служби «Радіо Свобода» Галині Терещук та її чоловікові, журналісту Василеві Терещуку уночі на четвер, 30 січня, на вулиці Кубійовича у центрі Львова спалили автомобіль Mitsubishi Colt.

«Щойно мені спалили машину, підійшла людина у масці», – написала вночі Галина Терещук у Facebook.

Підпал автомобіля Mitsubishi Colt, 2004 року випуску, який належить подружжю Терещуків, стався близько опівночі.

Як розповіла Галина Терещук вранці, 30 січня, у коментарі ZAXID.NET, вночі її чоловік почув, що в автомобілі спрацювала сигналізація, визирнув у вікно і побачив, що машина горить, відразу побіг на вулицю гасити. Одразу ж на місце викликали пожежників і поліцію. Мешканці з сусіднього будинку випадково зафіксували на відео, як невідомий у масці підходив до автомобіля, поклав пакет на лобове скло і підпалив, після чого втік. Зі слів сусідів, вони навіть встигли запитати невідомого, що він збирається робити, чи підпалювати вулицю. На що цей чоловік відповів: «Ні, саме цю машину».

«На побутовому відео видно. що одна людина підходить конкретно до цієї машини, бо там ще інші автомобілі стояли. Він конкретно вибрав саме цю машину, поклав пакет, підпалив і втік», – розповіла Галина Терещук. З її слів, унаслідок підпалу автомобіль знищено, повністю вигоріла його передня частина.

Наразі журналістка не має версій, чому спалили її автомобіль. Запевняє, що не має жодних конфліктів на побутовому рівні чи в родині. Тому не виключає, що це може бути пов’язано з її журналістською роботою.

«Я не знаю, хто це міг зробити. Я не маю натяків на якісь побутові версії… Мені самій цікаво, чому це зроблено, на що розраховували – на резонанс, залякати. Я теж хочу мати відповіді на запитання – чи це залякати чи спричинити якийсь резонанс, дестабілізацію. Я поки що цих відповідей не маю», – зазначила Галина Терещук.

У результаті підпалу вщент вигоріла передня частина автомобіля (фото Василя Терещука)

Хто така Галина Терещук?

Галина Терещук працює кореспонденткою «Радіо Свобода» у Львові та Львівській області з 2000 року. Окрім статей та репортажів, вона також пише блоги на сайті «Радіо Свобода».

Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газетах.