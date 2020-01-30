Журналістці «Радіо Свобода» Галині Терещук спалили автомобіль у Львові
Підпал стався опівночі на вулиці Кубійовича у центрі міста
Львівській кореспондентці української служби «Радіо Свобода» Галині Терещук та її чоловікові, журналісту Василеві Терещуку уночі на четвер, 30 січня, на вулиці Кубійовича у центрі Львова спалили автомобіль Mitsubishi Colt.
«Щойно мені спалили машину, підійшла людина у масці», – написала вночі Галина Терещук у Facebook.
Підпал автомобіля Mitsubishi Colt, 2004 року випуску, який належить подружжю Терещуків, стався близько опівночі.
Як розповіла Галина Терещук вранці, 30 січня, у коментарі ZAXID.NET, вночі її чоловік почув, що в автомобілі спрацювала сигналізація, визирнув у вікно і побачив, що машина горить, відразу побіг на вулицю гасити. Одразу ж на місце викликали пожежників і поліцію. Мешканці з сусіднього будинку випадково зафіксували на відео, як невідомий у масці підходив до автомобіля, поклав пакет на лобове скло і підпалив, після чого втік. Зі слів сусідів, вони навіть встигли запитати невідомого, що він збирається робити, чи підпалювати вулицю. На що цей чоловік відповів: «Ні, саме цю машину».
«На побутовому відео видно. що одна людина підходить конкретно до цієї машини, бо там ще інші автомобілі стояли. Він конкретно вибрав саме цю машину, поклав пакет, підпалив і втік», – розповіла Галина Терещук. З її слів, унаслідок підпалу автомобіль знищено, повністю вигоріла його передня частина.
Наразі журналістка не має версій, чому спалили її автомобіль. Запевняє, що не має жодних конфліктів на побутовому рівні чи в родині. Тому не виключає, що це може бути пов’язано з її журналістською роботою.
«Я не знаю, хто це міг зробити. Я не маю натяків на якісь побутові версії… Мені самій цікаво, чому це зроблено, на що розраховували – на резонанс, залякати. Я теж хочу мати відповіді на запитання – чи це залякати чи спричинити якийсь резонанс, дестабілізацію. Я поки що цих відповідей не маю», – зазначила Галина Терещук.
Хто така Галина Терещук?
Галина Терещук працює кореспонденткою «Радіо Свобода» у Львові та Львівській області з 2000 року. Окрім статей та репортажів, вона також пише блоги на сайті «Радіо Свобода».
Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газетах.