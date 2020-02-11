До підпалу машини львівської журналістки причетний майор поліції

Виконавця підпалу, 19 річного студента, оперативно затримали, тепер слідство вийшло на ймовірних замовників

Слідчі встановили нових фігурантів у справі підпалу автомобіля журналістки львівської редакції «Радіо Свобода» Галини Терещук. Як повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко, встановлено особи ймовірних замовника та пособника підпалу.

За її інформацією, 43-річний майор, старший оперуповноважений кримінальної поліції Франківського відділу підозрюється у змові із замовником, підшукуванні виконавця та спонукання його до вчинення злочину. Після виконання замовлення він оплатив послуги підпалювача. Поліцейський, який 22 роки пропрацював у правоохоронних органах, зараз у розшуку.

Замовником підпалу, ймовірно, є 48-річний раніше судимий львів'янин.

«Відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також за розкрадання палива з Львівської залізниці», — повідомила Ірина Діденко.

«Наразі ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном, йому заочно повідомлено про підозру та оголошено в міжнародний розшук», —додали у прес-службі СБУ Львівщини.

Група прокурорів підписала повідомлення про підозру обом фігурантам. Одного з них мають взяти під варту, іншого — затримати і обрати запобіжний захід.

Розслідування справи передали до УСБУ в Львівській області. За ч.2 ст.347-1 КК України (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) передбачено від 6 до 15 років позбавлення волі.

​Нагадаємо, в ніч на 30 січня львівській кореспондентці української служби «Радіо Свобода» Галині Терещук та її чоловікові, журналісту Василеві Терещуку на вулиці Кубійовича у центрі Львова спалили автомобіль Mitsubishi Colt. Мешканці з сусіднього будинку випадково зафіксували на відео, як невідомий у масці підходив до автомобіля, поклав пакет на лобове скло і підпалив, після чого втік. Унаслідок підпалу автомобіль знищено, повністю вигоріла його передня частина. Виконавця злочину затримали в Одесі, 19-річного мешканця Хмельницького повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.