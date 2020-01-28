Львівська поліція затримала замовника підпалу автомобіля військового комісара

57-річний стриянин також планував підпалити один із військкоматів Львова

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:1813710

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Львівська поліція затримала замовника підпалу автомобіля військового комісара
фото поліції
57-річного мешканця Стрия затримали під час передачі 800 доларів за підпал приватного автомобіля військового комісара Олега Сабінського

Правоохоронці затримали 57-річного мешканця Стрия, який за 1000 доларів замовив підпал автомобіля військового комісара Стрийського об’єднаного міського військового комісаріату Олега Сабінського. Він також запропонував виконавцеві побити Сабінського і підпалити будівлю одного з львівських військкоматів за додаткову платню. Про затримання замовника поліція повідомила у вівторок, 28 січня.

Правоохоронці затримали 57-річного мешканця Стрия під час передачі частини коштів (800 доларів США) за підпал автомобіля Mercedes 210, який належить 49-річному львів’янину Олегу Сабінському. Загалом за підпал авто військового комісара він обіцяв заплатити 1000 доларів.

Автомобіль військового комісара Олега Сабінського спалили 26 січня на вул. Сихівській у Львові

Нагадаємо, що автомобіль Mercedes 210, 1998 року випуску, який належить військовому комісару Стрийського об’єднаного міського військового комісаріату Олегові Сабінському, спалили 26 січня на вул. Сихівській у Львові.

«Окрім того, чоловік запропонував додаткову грошову винагороду за побиття власника автомобіля та підпал адмінбудівлі одного з військових комісаріатів у Львові. Таким чином правоохоронці запобігли вчиненню вказаних злочинів», – вказано у повідомленні поліції, поширеному 28 січня.

Замовник підпалу авто затриманий, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Йому планують висунути підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 КК (замах на умисне знищення або пошкодження майна), що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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