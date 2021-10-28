Кадр з серії «Як львівський вчений боровся з тифом і Голокостом»

На YouTube-каналі Meteor production викладено у вільний доступ документальний серіал «Laboraverum» про видатні відкриття українських вчених-медиків. Автори розповідають біографії українських вчених-медиків. Кожен випуск присвячений науковцю, чий внесок істотно вплинув на світову науку.

Йдеться про роботи та винаходи світового рівня. Хто переміг бубонну чуму? Хто відкрив імунітет, отримавши за це Нобелівську премію? Як саме робилась вакцина від висипного тифу у Львові та як з її допомогою рятували євреїв від нацистів під час війни? Хто винайшов ту саму хірургічну маску, яку сьогодні носить без перебільшення весь світ? Саме на такі запитання обіцяє дати відповідь перший сезон «Laboraverum».

Створили серіал на студії Meteor production. Ведучий проекту – Олег Москаленко, режисер – Денис Соболєв, автори сценарію – Едуард Каналош, Денис Замрій.

Автори обіцяють розповісти про те, яким був внесок українських вчених винаході маски. Так, у 1897 року двоє українців – уродженець Чернівців, хірург Ян Микулич-Радецький та гігієніст Павло Лащенко з Харкова, спільно з німецьким мікробіологом Карлом Флюгге прийшли до висновку, що ускладнення після хірургічних операцій відбуваються тому, що інфекція повітряно-крапельним шляхом передається від хірурга до пацієнта. Відтоді медична маска стала обов'язковим атрибутом хірургів в операційних. Розкажуть й про уродженця Львова Рудольфа Вайгля, бактеріолога, який створив першу в світі ефективну вакцину проти епідемічного висипного тифу.

У відкритий доступ буде викладений повністю перший сезон, що складається з чотирьох серій. Кожна з них буде присвячена історії революційного відкриття в медицині, зробленого вченими, народженими на території України. Таким чином, серіал Laboraverum дозволить закрити чергові «білі плями» нашої історії. Особливо важливим це видається саме під час пандемії. Надалі планується створити ще три сезони. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.