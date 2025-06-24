На Хмельниччині внаслідок ДТП на залізниці загинув 12-річний хлопчик

У понеділок, 23 червня, поблизу села Шевченкове Хмельницького району сталася смертельна ДТП. На залізничному переїзді дрезина збила на смерть 12-річного хлопчика, який їхав на мопеді. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 23 червня близько 14:00 на залізничному перегоні Скібнево – Ярмолинці. За даними слідства, 12-річний місцевий житель на мопеді Suzuki перетинав колію по нерегульованому залізничному переїзді й зіткнувся з дрезиною під керуванням 39-річного хмельничанина.

Від отриманих травм хлопчик загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що призвело до летальних наслідків) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.