Смертельна аварія сталася 19 червня поблизу села Суслівці Летичівської громади.

У четвер, 19 червня, поблизу села Суслівці Хмельницького району автомобіль Volkswagen Caddy збив на смерть 59-річну велосипедистку. За скоєне водію загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Смертельна аварія сталася 19 червня близько 11:45 поблизу села Суслівці Летичівської громади. За даними слідства, 68-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy збив 59-річну велосипедистку, яка їхала в попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.