Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю, який пʼяним вчинив смертельну ДТП. Обвинувачений на автомобілі Citroën Веrlіngо збив велосипедиста та втік з місця події. За скоєне чоловіку призначили шість років тюрми.

Як йдеться у вироку від 9 червня, аварія сталася 31 серпня 2024 року між селами Сасанівка та Гриців Шепетівського району. Близько 20:50 водій автомобіля Citroën Веrlіngо під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де збив велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку. Після цього чоловік з місця події втік, а потерпілий помер від тяжких травм.

У суді обвинувачений Роман Р. повністю визнав свою провину. Розповів, що у день аварії повертався з сімʼєю з відпочинку, діти нервували, дружина не могла їх заспокоїти, тому він поспішав якнайшвидше повернутися додому. Чоловік визнав, що випив близько однієї літри пива та дві пляшки напою «ром-кола». За словами обвинуваченого, після зіткнення він проїхав близько 10 метрів, зупинився, підійшов на місце події та, дізнавшись, що очевидці викликали «швидку», повернувся до автомобіля та поїхав.

Відомо, що Роман Р. проходить військову службу у званні старшого солдата на посаді стрільця комендантської групи роти охорони, є учасником бойових дій.

Суддя Неоніла Березюк визнала військовослужбовця винним у вчиненні ДТП напідпитку, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст.286-1 КК України) й призначила шість років тюрми без права керування транспортними засобами на пʼять років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.