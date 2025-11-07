Загальна сума фінансової підтримки для всіх ГО становить понад 1,4 млн грн

У Львові визначили переможців конкурсу серед громадських та благодійних організацій для отримання фінансової підтримки від міста на здійснення статутної діяльності у 2026 році. Йдеться про організації, які надають соціальні послуги мешканцям Львівської громади. У п’ятницю, 7 листопада, міськвиконком затвердив перелік переможців.

Як розповіли у львівській мерії, цього року на конкурс подалися 16 організацій, а у відборі взяли участь 15. За результатами оцінок спеціальної комісії, 13 із них отримають фінансову підтримку від міста:

Громадська організація «Майстерня мрії»

Благодійна організація Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ»

Громадська організація «Лярш-Ковчег»

Львівська міська громадська організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя»

Благодійна організація «Фонд Горіховий дім»

Громадська організація «Львівська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих»

Львівська обласна організація Українського товариства глухих

Благодійна організація Благодійний фонд «Кузик Уляни»

БО «Благодійний фонд «Християнський центр Анни-Марії»

Громадська організація «Арсенал-Львів»

ГО «Золоті роки»

ЛОО «Союз Чорнобиль України»

БО «Українська освітня платформа».

Загальна сума фінансової підтримки для всіх ГО становить понад 1,4 млн грн. Розмір допомоги на одну коливається від 17,7 до 200 тис. грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету Львівської громади у 2026 році.

Як зазначили в мерії, дві громадські організації не набрали рейтинговий бал для проходження відбору. Ще одна організація не була допущена до відбору, адже не зареєстрована на території Львівської громади.

Кожну з організацій оцінювали за сімома пріоритетними напрямками у роботі міста: допомога ЗСУ, розвиток екосистеми людяності UNBROKEN та облаштування доступності середовища, розвиток економіки, спроможність виживати у складні часи, співпраця з міжнародними партнерами, нові сенси в освіті та культурі, національно-патріотичне виховання, єдність громади та належне врядування.

«Щороку ми бачимо, як громадські та благодійні організації стають надійними партнерами міста у турботі про найвразливіших. Завдяки цьому конкурсу ми не просто надаємо фінансову підтримку, а інвестуємо в розвиток людяності, взаємодопомоги та стійкості громади. Пишаємося співпрацею з цими організаціями та віримо, що разом зможемо ще більше», – зазначила керівниця міського управління соціального захисту Тетяна Колесник.

Зазначимо, у 2025 році місто надало фінансову підтримку дев’ятьом громадським організаціям, які пройшли конкурсний відбір. Загальна сума допомоги склала 900 тис. грн.