У Львові визначили 13 ГО, які отримають фінансову підтримку з бюджету у 2026 році
Розмір допомоги на одну ГО коливається від 17,7 до 200 тис. грн
До теми
У Львові визначили переможців конкурсу серед громадських та благодійних організацій для отримання фінансової підтримки від міста на здійснення статутної діяльності у 2026 році. Йдеться про організації, які надають соціальні послуги мешканцям Львівської громади. У п’ятницю, 7 листопада, міськвиконком затвердив перелік переможців.
Як розповіли у львівській мерії, цього року на конкурс подалися 16 організацій, а у відборі взяли участь 15. За результатами оцінок спеціальної комісії, 13 із них отримають фінансову підтримку від міста:
- Громадська організація «Майстерня мрії»
- Благодійна організація Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ»
- Громадська організація «Лярш-Ковчег»
- Львівська міська громадська організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя»
- Благодійна організація «Фонд Горіховий дім»
- Громадська організація «Львівська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих»
- Львівська обласна організація Українського товариства глухих
- Благодійна організація Благодійний фонд «Кузик Уляни»
- БО «Благодійний фонд «Християнський центр Анни-Марії»
- Громадська організація «Арсенал-Львів»
- ГО «Золоті роки»
- ЛОО «Союз Чорнобиль України»
- БО «Українська освітня платформа».
Загальна сума фінансової підтримки для всіх ГО становить понад 1,4 млн грн. Розмір допомоги на одну коливається від 17,7 до 200 тис. грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету Львівської громади у 2026 році.
Як зазначили в мерії, дві громадські організації не набрали рейтинговий бал для проходження відбору. Ще одна організація не була допущена до відбору, адже не зареєстрована на території Львівської громади.
Кожну з організацій оцінювали за сімома пріоритетними напрямками у роботі міста: допомога ЗСУ, розвиток екосистеми людяності UNBROKEN та облаштування доступності середовища, розвиток економіки, спроможність виживати у складні часи, співпраця з міжнародними партнерами, нові сенси в освіті та культурі, національно-патріотичне виховання, єдність громади та належне врядування.
«Щороку ми бачимо, як громадські та благодійні організації стають надійними партнерами міста у турботі про найвразливіших. Завдяки цьому конкурсу ми не просто надаємо фінансову підтримку, а інвестуємо в розвиток людяності, взаємодопомоги та стійкості громади. Пишаємося співпрацею з цими організаціями та віримо, що разом зможемо ще більше», – зазначила керівниця міського управління соціального захисту Тетяна Колесник.
Зазначимо, у 2025 році місто надало фінансову підтримку дев’ятьом громадським організаціям, які пройшли конкурсний відбір. Загальна сума допомоги склала 900 тис. грн.