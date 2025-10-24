У Львові охочим підприємцям надають ваучерну підтримку на власну справу

Львівська міська рада схвалила оновлення до «Положення про ваучерну підтримку бізнесу в період воєнного стану». Згідно з ними, для львівських підприємців запровадили нові види ваучерів, зокрема на сертифікацію послуг та брендування.

Ваучерна підтримка бізнесу – це програма Львівської міської ради, яка надає фінансову допомогу підприємцям через систему ваучерів. Є кілька види ваучерів, зокрема для ветеранів, на відновлення, енергозбереження, для інновацій, а також для маркетингових та консалтингових послуг тощо.

Згідно зі змінами, відтепер підприємці можуть отримати нові види ваучерів:

На сертифікацію продукції чи послуг – до 200 тис грн. Це допоможе компаніям підтвердити якість своєї продукції за українськими чи міжнародними стандартами (ISO, CE, HACCP тощо), посилити довіру партнерів і вийти на зовнішні ринки;

На охорону прав інтелектуальної власності – 40% вартості, але не більше ніж 30 тис. грн, а для ветеранів – 100% вартості. Такий ваучер дозволить зареєструвати торговельну марку, патент на винахід чи бренд і без ризиків розпочати власну справу.

Загалом у межах програми вже передбачено 16 видів фінансової підтримки для підприємців, повідомив департамент економічного розвитку міської ради.

Про те, як отримати ваучерну підтримку з міського бюджету та які вимоги для участі у програмі, можна дізнатися за посиланням.