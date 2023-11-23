У раціон гіпертоніків слід включати побільше овочів, фруктів і ягід

Високий кров'яний тиск (гіпертонія) нині дошкуляє багатьом українцям. За статистичними даними МОЗ, гіпертонічна хвороба вражає 30% людей, що живуть у містах, і 36% мешканців сільської місцевості. І йдеться не лише про людей старшого віку. Одна людина з десяти має підвищений тиск у віці від 20 до 40 років і п’ять людей з десяти – у віці від 50-60 років. Це захворювання дошкуляє не лише українцям. У світі кожна третя доросла людина має гіпертонію.

Кров’яний тиск слід тримати під контролем, бо підвищений тиск загрожує інсультами, інфарктами та іншими небезпечними недугами. Тож гіпертонікам, окрім ліків для зниження тиску, слід звернути увагу на дієту і спосіб життя.

Видання Business Insider India за допомогою моделей штучного інтелекту Bard і Chatgpt назвало 15 продуктів, які слід включати у раціон гіпертонікам. Вони допоможуть контролювати кров’яний тиск. Серед названих продуктів найбільше є овочів, які вирощують в Україні, і вони доступні практично усім.

Листова зелень: шпинат, капуста та інші листові овочі багаті калієм, який допомагає організму збалансувати рівень натрію та знизити артеріальний тиск.



Ягоди: чорниця, полуниця та малина наповнені антиоксидантами та природними сполуками, які підтримують здоров’я серця та знижують ризик гіпертонії.



Вівсянка: починайте день саме з вівсянки. Високий вміст клітковини допомагає знизити рівень холестерину і підтримувати здоровий рівень артеріального тиску.



Банани: багаті калієм, допомагають компенсувати вплив натрію та регулюють артеріальний тиск.



Йогурт: вибирайте знежирений або грецький йогурт, оскільки вони є хорошими джерелами кальцію та пробіотиків, які корисні для контролю артеріального тиску.

Лосось: багатий омега-3 жирними кислотами, підтримує здоров’я серця, допомагає зменшити запалення і сприяє регуляції артеріального тиску.



Часник: часник допомагає знизити артеріальний тиск, розслабляючи кровоносні судини та сприяючи кращому кровообігу.



Насіння: насіння льону, чіа та гарбузове багаті на калій і магній, які допомагають контролювати артеріальний тиск.



Авокадо: цей фрукт є джерелом калію та корисних для серця жирів, сприяє зниженню артеріального тиску.



Горіхи: мигдаль, волоські горіхи та фісташки є чудовими джерелами магнію, який допомагає регулювати артеріальний тиск, розширюючи кровоносні судини.



Оливкова олія: перейдіть на оливкову олію для приготування їжі. Її мононенасичені жири поліпшують здоров’я серця та сприяють кращому контролю артеріального тиску.



Буряк: цей овоч багатий оксидом азоту, допомагає розслабити кровоносні судини та сприяє кращому кровотоку, сприяючи зниженню артеріального тиску.



Чорний шоколад: темний шоколад з високим вмістом какао містить флавоноїди, які можуть допомогти розслабити кровоносні судини та знизити артеріальний тиск.



Помідори: багаті лікопіном, підтримують здоров’я серця та можуть допомогти зменшити ризик гіпертонії.



Селера: містить сполуки, які допомагають знизити артеріальний тиск, розслаблюючи м’язи навколо артерій.



Окрім цих продуктів, гіпертонікам і тим, хто хоче попередити виникнення цієї хвороби, слід зменшити споживання натрію, обмежити вживання алкоголю та підтримувати здорову вагу.

Важливо: людям, у яких є високий кров’яний тиск, не можна покладатися лише на дієту. Треба проконсультуватися з лікарем, який порадить, як краще тримати тиск під контролем. А дієта допоможе тримати тиск у межах норми.