Юнак отримав різні травми голови та тіла

В Чернівецькій області в селі Чудей трапилася аварія, в якій постраждав неповнолітній водій. 15-річний юнак не впорався з кермування і в'їхав в зустрічне авто, за кермом якого був 73-річний водій. Поліція з'ясовує, хто дозволив самостійно неповнолітньому керувати транспортом.

ДТП трапилося після обіду 5 червня, в селі Чудей Чернівецького району. Автомобіль Volkswagen Passat, яким керував 15-річний хлопець зіткнувся з Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 73-річний чоловік. На місце аварії очевидці викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги. Адже неповнолітній скаржився на сильний біль у всьому тілі.

«На місці аварії працювали поліцейські Сторожинецького відділення Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що 15-річний водій автомобіля Volkswagen Passat допустив зіткнення з авто Toyota Avensis під керуванням 73-річного місцевого жителя. У результаті ДТП травмувався неповнолітній водій. Потерпілого медики госпіталізували до лікарні», – повідомили в поліції Буковини.

Слідчі поліції внесли відомості про автопригоду до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Також правоохоронці з'ясовують, хто дозволив 15-річному хлопцю самостійно керувати автомобілем. До відповідальності також можуть притягнути і батьків неповнолітнього за недогляд і залишення дитини в небезпечній ситуації.