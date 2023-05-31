На місце надзвичайної ситуації виїжджали рятувальники

У Тернополі 17-річний хлопець виліз на вагон і отримав важке ураження струмом. Неповнолітній залишився живим, а медики бригади швидкої допомоги транспортували його до Тернопільської обласної дитячої лікарні.

Надзвичайна ситуація трапилася 30 травня на масиві «Новий світ». Хлопець заліз на дах одного з вагонів, і його вдарило струмом від електричної дуги. Очевидці на місце події викликали рятувальників та бригаду швидкої медичної допомоги.

«На допомогу потерпілому виїжджала 1 Державна пожежно-рятувальна частина міста Тернопіль. Рятувальники надали необхідну допомогу потерпілому. Передали його в руки бригади швидкої допомоги», – повідомив ZAXID.NET речник головного управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін.

З глибокими опіками тіла 17-річного хлопця транспортували в Тернопільську обласну дитячу лікарню. Зараз неповнолітній перебуває в реанімації.

«Хлопець перебуває в нашому реанімаційному відділенні у важкому стані. Йому надається усе необхідне лікування. Діагностовані важкі опіки», – розповіли ZAXID.NET в Тернопільській обласній дитячій лікарні.

Електричний опік від дії електричної дуги – це важке ушкодження тіла, яке супроводжується глибокими опіками до 60% площі поверхні шкіри. Розряд від електричної дуги становить кілька десятків тисяч вольт і є смертельним.