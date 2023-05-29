Вогонь знищив житловий будинок

У понеділок вночі, 29 травня, під час пожежі в селі Вощанці Самбірського району Львівщини загинув 49-річний чоловік. Займання сталося в дерев'яному одноповерховому житловому будинку, критому шифером. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

На момент прибуття пожежників будинок був повністю охоплений вогнем, існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташований житловий будинок. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння пожежі всередині будинку рятувальинки виявили тіло загиблого чоловіка. Це був власник помешкання, чоловік 1974 року народження.

«Вогонь знищив житловий будинок. Вогнеборцям вдалось запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню поруч розташований житловий будинок», – повідомили в ДСНС Львівщини.

Пожежу гасили дев'ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі з’ясовують.