Правоохоронці Тернопільщини розшукують мотоцикліста, який збив хлопчика в селі Космирин Чортківського району і втік з місця аварії. Дитина отримала важкі травми. Бригада медиків швидкої допомоги завезла потерпілого в дитячу лікарню Івано-Франківщини.

Аварія трапилася увечері 25 травня. На сільській дорозі на 11-річного хлопця несподівано наїхав мотоцикліст, але водій не зупинився, щоб надати допомогу, а одразу втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

«З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні сусідньої області бригада екстреної медичної допомоги доправила неповнолітнього мешканця села Космирин, Чортківського району. Травми хлопчик отримав в результаті ДТП», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці з'ясували, що 11-річного хлопчика на вулиці села збив мотоцикліст. Чоловік втік, і зараз поліція намагається встановили особу винуватця ДТП. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом аварії за ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвели до травм людини) та за ст.112-4 КУпАП (залишення місця ДТП). Винуватцю загрожує штраф та обмеження волі до трьох років.