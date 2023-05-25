Автомобіль Dacia Sandero, в якому перебувала дитина, врізався у придорожнє дерево

У Рівному внаслідок зіткнення автомобіля з деревом постраждав восьмирічний хлопчик. Дитину госпіталізували до лікарні з важкими травмами голови.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 13:30 у четвер, 25 травня. На вулиці Соборній 32-річна рівнянка, водійка авто Dacia Sandero, із невстановлених поки причин виїхала за межі проїзної частини та врізалася у придорожнє дерево.

«Внаслідок ДТП постраждав її восьмирічний син, який перебував у салоні. Хлопчика госпіталізували до медзакладу з тяжкими травмами голови», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу. Транспорт поліцейські вилучили, а у водійки відібрали біологічні зразки, аби перевірити, чи була вона у стані сп'яніння.