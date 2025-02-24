Старшокласники завершать повний курс навчання за програмою IB

15 талановитих старшокласників українських шкіл отримають стипендіальну програму від освітньої компанії Еrudіtus, яка дасть можливість навчатися в одній із найкращих шкіл Євросоюзу – H-FARM у Венеції. Заявки можна подати до 15 березня, повідомляє Еduсаtіоn.uа.

Стипендіальна програма Nоvа Sсhоlаrs має за мету розвиток здібностей учнів з математики, фізики, інформатики, дизайну та технологіях у сучасному середовищі. Учасники зможуть опановувати технології, створювати стартапи, вивчати іноземні мови та підготуватися до вступу в університети рівня Оксфорду та Ліги Плюща.

Стипендія покриває навчання, проживання, харчування, екскурсії та позашкільні активності.

Подати заявку на участь можуть школярі 15-17 років, які:

вчаться у 8, 9 або 10 класі;

мають знання у сфері STEM;

володіють англійською на рівні B1;

прагнуть створювати інноваційні проєкти.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Щоб узяти участь у відборі, потрібно до 15 березня заповнити анкету. Більше інформації про програму – на сайті організаторів.