17 серпня діти харчувались у спортивно-оздоровчому комплексі «Layar Palace» у Хирові

17 дітей із Кривого Рогу та Києва отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі «Layar Palace», що розташований у м. Хирів Самбірського району на Львівщині. Попередній діагноз – харчова інтоксикація. Наймолодшій дитині 8 років, найстаршій – 15.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, 17 серпня діти харчувались у спортивно-оздоровчому комплексі «Layar Palace», що розташований у м. Хирів Самбірського району.

Як повідомила ZAXID.NET головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко, усі діти перебували у спортивно-оздоровчому комплексі організовано. За її словами, у вівторок, 17 серпня, станом на 23:30 до Самбірської лікарні госпіталізували 15 дітей, ще двоє поступили вночі. Це дівчатка та хлопчики, їхній вік від 8 до 15 років. При поступленні діти скаржилися на підвищення температури тіла, блювоту, пронос.

Станом на 06:00 середи, 18 серпня, в інфекційному відділенні Самбірської ЦРЛ перебуває 17 дітей. Стан пацієнтів середньої важкості.

Наразі ситуацію з'ясовують працівники Держпродспоживслужби та Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

За адресою оздоровчого комплексу зареєстроване ТзОВ «Лаяр Сіті». За інформацією YouControl, компанія належить дрогобичанці Анні-Марії Романишин, директором є киянин Олександр Карєв.