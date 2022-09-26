За скоєне 18-річному скутеристу загрожує до трьох років обмеження волі

18-річний скутерист збив трирічну дівчинку, яка гралася на дитячому майданчику у селі Кути на Прикарпатті. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували. У прес-службі поліції ZAXID.NET повідомили, що за кермом юнак перебував тверезим. За аварію йому загрожує до трьох років обмеження волі із забороною сідати за кермо.

Як у понеділок, 26 вересня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП у селі Кути сталася ще у суботу, 24 вересня. Відомо, що дитина гралася на території дитячого майданчика у парку. Внаслідок наїзду скутера 3-річна дівчинка отримала травми.

«Правоохоронці встановили, що 18-річний водій скутера, місцевий мешканець, рухаючись по території дитячого майданчика паркової зони, вчинив наїзд на малолітню дівчинку. Дитину доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET уточнили, що за кермом скутера перебував 18-річний мешканець села Кути. Поліцейські провели перевірку скутериста на алкоголь, на вчинення момент ДТП юнак перебував тверезим. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до травмування потерпілого). За скоєне 18-річному скутеристу загрожує до трьох років обмеження волі та із забороною керувати транспортними засобами на три роки.