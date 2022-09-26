36-річний львів'янин отримав від патрульних два протоколи: за їзду п'яним та за порушення ПДР

У неділю ввечері, 25 вересня, на вул. Стрийській п'яний львів'янин на автомобілі ВАЗ спричинив ДТП. Спершу водій зніс металеву огорожу, а потім зіткнувся з Audi A6, повідомила прес-служба поліції.

За даними поліції, 36-річний львів'янин, у якого немає посвідчення водія, сів за кермо автомобіля ВАЗ 2101. Окрім того, що у чоловіка немає права водити авто, він був ще й п'яний. На вул. Стрийській львів'янин не впорався з керуванням і зніс металеву огорожу, а потім зіткнувся з автомобілем Audi A6. В аварії ніхто не постраждав.

Патрульні, які прибули на виклик, зафіксували у порушника 2,3 проміле алкоголю у крові. У 36-річного львів'янина також немає страхового поліса, тож патрульні склали на нього два протоколи. Перший за порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії і другий – за керування авто у нетверезому стані. Окрім того, водій отримав постанову за керування авто без відповідних документів.